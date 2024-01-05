Ukrayna’ya yabancı devletler 203 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada ABD ve NATO üyesi ülkelerin 500’den fazla uzay aracının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin çıkarına çalıştığı belirtildi. ABD’den 20 binden fazla Starlink uydu sistemi terminalinin Ukrayna ordusuna yardım ettiği ifade edildi.

Batı ayrıca Ukrayna'ya Rusya'ya karşı kullanması için savaş araçları ve mühimmat gönderdi.

Bugüne kadar yabancı ülkeler Ukrayna’ya 1600’den fazla topçu ve roket sistemi ile 200’den fazla hava savunma sistemi sevk edildi.

5 bin 220’den fazla tank ve zırhlı araç ile 23 binden fazla insansız hava aracı da yine Ukrayna'ya verildi.

Batı'nın bütün desteğine rağmen Ukrayna, Rusya karşısında askeri bir başarı sağlayamadı. Batı paralı askerleri de Ukrayna'nın hizmetine sundu.

Ukrayna’ya 13 bin 500’den fazla yabancı paralı savaşçı gönderildi. 8 bin 500’ü Avrupa, 1700’ü Asya, 5 bin 900’ü Amerika ve 220’si Afrika'dan getirilen paralı askerlerin 5 bin 900'ü Rus güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. 5 bin 600'ü ile savaştan kaçtı. 13 bin 500 paralı askerden yalnızca 1900'ü Ukrayna saflarında savaşmaya devam ediyor.