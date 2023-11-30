Batı'nın Propagandasını İsrailli Esirler Yıktı! Hamas Üyeleriyle Samimi Vedalaşma Dikkat Çekti

Batı'nın Hamas karşıtı propagandası esir takası mutabakatıyla yerle bir oldu. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin, Hamas üyeleriyle samimi vedalaşmaları, Batı propagandasının yıkılmasına neden oldu.

Batı'nın Propagandasını İsrailli Esirler Yıktı! Hamas Üyeleriyle Samimi Vedalaşma Dikkat Çekti
Batı'nın Propagandasını İsrailli Esirler Yıktı! Hamas Üyeleriyle Samimi Vedalaşma Dikkat Çekti
Son Güncelleme:

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden esir takası mutabakatı kapsamında gece saatlerinde serbest bırakılan İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına gülümseyerek samimi şekilde veda etmeleri dikkati çekti. İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Tayland vatandaşını Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim etti. Böylece İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında 24 Kasım'dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmış oldu.

Hamas, mutabakat kapsamında elindeki İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ettiği anlara ait görüntüleri yayımlayama devam ediyor. Görüntülerde, İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına teşekkür etmesi ve el sallayarak vedalaşmaları ise dikkatleri çekiyor. Gazze Şeridi'nden gece saatlerinde serbest bırakılan İsrailli esirlerin de Hamas mensuplarına gülümseyerek samimi şekilde veda ettiği görüldü.

Gazze'ye 200 Yardım Tırı GirdiGazze'ye 200 Yardım Tırı GirdiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # hamas # filistin # gazze
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Altın Kaç TL Oldu?
Altın Kaç TL Oldu?
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar Türkiye O Atlantik Zincirlerini Kırma Sürecine Girdi! Doğu Perinçek | Ulusal Haber #gündem #haberler Türkiye O Atlantik Zincirlerini Kırma Sürecine Girdi! Doğu Perinçek | Ulusal Haber #gündem #haberler Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!