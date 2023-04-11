Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya-Kazakistan ticaret hacmi arttı

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Lavrov bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin her yönde geliştiğini belirtti. "Batı'nın yasa dışı yaptırımlarına rağmen ikili ticaret hacmi artıyor." değerlendirmesini paylaşan Lavrov, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl rekor seviyesine ulaşarak, 28 milyar doları aştı." dedi.

Lavrov, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü dahil iki ülke arasındaki işbirliği, Orta Asya'da istikrarın korunmasında önemli bir faktör ve genel olarak Avrasya'da ortak güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Afganistan'daki duruma da değinen Lavrov, "Buradaki durum zor ve Orta Asya'daki durumu etkiliyor, Avrasya kıtasındaki ülkelerinin birçoğunu etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu de Rusya'nın, Avrasya bölgesinde Kazakistan'ın "sağlam" dış ortağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: