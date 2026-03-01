BBC: İran’ın misillemesi ABD hava savunmalarını sorgulattı

BBC, İran’ın Bahreyn’deki ABD Donanması Beşinci Filosu üssünü hedef alan misillemesinin, ABD hava savunma sistemleri hakkında soru işaretleri doğurduğunu yazdı. Analizde, saldırının Washington ve bölgedeki müttefikler açısından endişe yarattığı belirtildi.

İran ordusu, ABD-İsrail’in saldırılarına karşı Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

İran’ın Bahreyn’deki ABD Donanması Beşinci Filosu’nun bulunduğu üssü vurması, BBC analizinde ABD hava savunma sistemleri hakkında soru işaretleri doğurduğu şeklinde yer aldı. BBC, İran’ın misillemesinin ABD’nin hava savunma kapasitesindeki boşlukları ortaya çıkardığını yazdı.

Bahreyn'deki duman bulutlarının fotoğrafını yayınlayan BBC English şunları yazdı:

 “Geçtiğimiz ay boyunca ABD gemilerinin ve savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde konuşlandırılmasına rağmen İran'ın, insansız hava araçları ve füzeleriyle Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu karargahını vurmayı başarması, Washington'ı ve bölgedeki müttefiklerini endişelendirdi. ”

