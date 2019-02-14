İngiliz BBC televizyon kanalının Suriye yapımcısı geçen yıl internetten hızla yayılan Suriye'de kimyasal saldırı sonrası hastane görüntülerinin kurgu olduğunu söyledi. Yapımcı 6 ay süren araştırmasından sonra bu kanıya vardığının altını çizdi.

BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Suriye'nin Duma kentindeki hastane görüntülerinin kurgu olduğunu söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Dalati "6 ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim.Hastanede ölüm meydana gelmedi" dedi.



Suriye ordusunun ülkede kontrolü sağlamaya başladığı andan itibaren batı merkezli psikolojik savaş merkezleri sık sık yalan video ve haberlerle dünya kamuoyunu kandırmaya çalıştı.



Beyaz Baretliler'in de yer aldığı videoların ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri hava harekâtı düzenlemekle tehdit etmişti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dalati'nin çıkışını farklı bir şekilde değerlendirdi.



Zaharova "Beyaz Baretliler'in doğrudan rol aldığı bu çekimlerin kurmaca olduğunu kendi araştırmaları sonucunda doğrulayan BBC yapımcısının açıklamalarını, bu saçma tiyatronun zirve noktası olarak kabul edebiliriz" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dalati'nin açıklamısının ardından BBC'nin resmi görüşünü de duymak istediklerini söyledi.



Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi de Suriye güçlerinin muhaliflere kimyasal saldırı yapıldığı iddiaları ardından bu videoları incelemişti. Duma'da hastanede çekildiği iddia edilen görüntüler ve fotoğraflarla ilgili yalanları izleyici ve okurlarıyla paylaşmıştı.







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