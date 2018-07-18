Amerikan yönetiminin baskısı altındaki İran, nükleer anlaşmadaki kazanımlarından vazgeçmek istemiyor. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupalıların öneri paketleri İran’ın Nükleer anlaşmadaki kazanımlarını korumazsa, nükleer faaliyetlerindeki kısıtlamayı kaldıracaklarını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan yabancı basın organları temsilcileri ile biraraya geldi.



Kemalvendi, düzenlediği basın toplantısında, İran’ın kazanımları korunmazsa, Nükleeer faaliyetlerdeki kısıtlamayı kaldırılacaklarını söyledi.



İranlı yetkili, “Eğer Avrupalıların öneri paketleri, İran'ın nükleer anlaşmadan doğan kazanımlarını garanti etmezse, nükleer faaliyetleri kısıtlamanın bir gerekçesi olamaz” dedi.



İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü, Avrupa'nın nükleer anlaşmadan dolayı İran'ın kazanımlarını garanti edememesi halinde farklı bir yola gireceklerini söyledi. Sözcü, ülkenin ihtiyacı doğrultusunda uranyum zenginleştirmeyi yüzde 3.67'den yüzde 20'ye yükselteceğini belirtti.



İran'ın Buşehr nükleer enerji santralinin 1000 megavattan fazla elektrik ürettiğini belirten Kemalvendi, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun görevleri arasında ülkenin sanayi, tarım, çevre sağlığı, petrol ve balıkçılık gibi alanlarında barışçıl nükleer faaliyetleri temin etmek olduğuna dikkat çekti.



İran’ın Nükleer enerji üretimindeki deneyimlerinin altını çizen İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü, tecrübelerini bölge ülkeleri paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.



İran, ABD’nin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, ABD’nin kararına karşın anlaşmanın sürdürülmesinin isteyen taraflar olan İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile görüşmelere devam ediyor.





HABER: YAKUP ASLAN

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