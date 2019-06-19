Europol destekli Avrupa çapında gerçekleştirilen operasyon sonucu Belçika'da 2 terörist tutuklandı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 terörist tutuklandı.



Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği belirtildi.



Operasyon kapsamında Belçika'da 2 terörist gözaltına alındı.



Bu çerçevede terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.



Söz konusu kişilerin terör örgütü PKK ve HPG'li oldukları kaydedildi.



Terör örgütü PKK, 2002'den beri Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.