Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 terörist tutuklandı.
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği belirtildi.
Operasyon kapsamında Belçika'da 2 terörist gözaltına alındı.
Bu çerçevede terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu kişilerin terör örgütü PKK ve HPG'li oldukları kaydedildi.
Terör örgütü PKK, 2002'den beri Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.
Europol destekli Avrupa çapında gerçekleştirilen operasyon sonucu Belçika'da 2 terörist tutuklandı
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 terörist tutuklandı.