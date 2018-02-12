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Belçika'da uçak kazası: 2 ölü

Hasselt şehri yakınında meydana gelen uçak kazasında 2 kişi öldü

Belçika'da uçak kazası: 2 ölü

Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Hasselt şehri yakınlarına düşen bir özel uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine göre, öğlen saatlerinde Belçika'nın Hasselt şehri yakınında özel bir uçak düştü.

Kortrijk kentinden havalanan ve Zwartberg havalimanına yolculuk yapan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi uçak yüksek gerilim hatlarına takıldı.

Kazada uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza bölgesinde ilk yardım ve inceleme ekipleri gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Belçika #Hasselt #HLN #kaza #uçak
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