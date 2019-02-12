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Belçika hava sahasını 24 saatliğine kapatacak

Belçika, işçi sendikalarının yarın ülke çapında düzenleyeceği grevin uçuşlarda yaratacağı belirsizlik nedeniyle hava sahasını 24 saatliğine kapatacak.

Belçika hava sahasını 24 saatliğine kapatacak

Belçika, işçi sendikalarının yarın ülke çapında düzenleyeceği grevin uçuşlarda yaratacağı belirsizlik nedeniyle hava sahasını 24 saatliğine kapatacak.

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumundan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 22.00'den çarşamba 22.00'ye kadar ülke hava sahasının uçuşlara kapalı olacağı bildirildi.

Öte yandan, ülke genelinde tren, toplu taşıma, polis, posta ve sağlık hizmetlerinin de grevden etkilenmesi bekleniyor.

Belçika'da bir süredir işçi ve işveren temsilcileri arasında devam eden, çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı.

Bunun üzerine işçi sendikaları, 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Belçika
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