Belçika Savunma Bakanı’ndan Atatürk açıklaması: “Dünyanın Atatürk gibi liderlere ihtiyacı var”

Türkiye'de resmi temaslarını sürdüren Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Simge Sarıyar
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye ziyareti sürerken X hesabından bir açıklama paylaştı. 

BATI AVRUPA'DAN ÇOK DAHA ÖNCE KADIN HAKLARINI SAVUNDU

Belçikalı Bakan, Atatürk'ün laiklik anlayışına bağlılığına ve kadın hakları konusundaki öncü rolüne değinerek, ''Atatürk'e duyduğum saygım büyük. O, 100 yıl önce - Batı Avrupa ülkelerinden çok önce - kadın haklarını savundu (bunlar arasında oy hakkı ve eğitim de var) ve dinin direksiyonda değil, arka koltukta olduğu seküler bir devlet kurdu. Tam da böyle olmalı.'' ifadelerini kullandı.

Francken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "centilmen bir subay, usta bir stratejist ve savaşta kendini kanıtlamış bir savaşçı" sözleriyle tanımlayarak 2025 yılında gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretindeki bir anısını paylaştı. O ziyarette Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktüğünü hatırlatan Francken, bu hareketini tereddütsüz bir şekilde tekrar yapacağına dikkati çekerek, "Dünya, Atatürk gibi daha fazla insana ihtiyaç duyuyor. " değerlendirmesinde bulundu.

