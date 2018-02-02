Ülkede terör alarm seviyesinin düşürülmesinin ardından sokakta devriye gezen asker sayısının da azaltılacağı açıklandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da düzenlenen terör saldırısının ardından ülkenin sokaklarında devriye gezen asker sayısının azaltılacağı bildirildi.



Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, ülke genelinde terör alarm seviyesinin 3'ten 2'ye düşürülmesinden sonra Belçika hükümeti bakanlar kurulunun sokaklardaki asker sayısını kademeli olarak azaltma kararı aldığı belirtildi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput, halihazırda bine yakın olan asker sayısının bu ay 750'ye düşürüleceğini ifade etti.



Vandeput, acil durumlara müdahale etmek için ihtiyaten hazırda bir asker ekibinin de tutulacağını açıkladı.



Belçika Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM), 23 Ocak'ta, yeni değerlendirmeler ışığında 3 olarak belirlenen terör tehdidi alarmının 2'ye çekilmesi kararı aldığını duyurmuştu.



Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Ülkede terör tehdidi alarmı bu çerçevede önce 4'e çıkarılmış, daha sonra da 3'e indirilmişti.



Terör saldırılarından sonra alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Yıl içinde devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

















