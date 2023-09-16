Belçika'da aileler ayakta! Cinsiyetsizleştirmenin yasallaşmasına büyük tepki

LGBT dayatmasına karşı dünyadan sesler yükseliyor. Belçika’da da aileler cinsiyetsizleştirme dayatmasının yasalaşmasına tepkili. 17 Eylül Pazar günü, Brüksel’de Müslüman ve Hristiyan toplum büyük bir eylemle yasaya karşı çıkmayı hedefliyor.

Belçika'da aileler ayakta! Cinsiyetsizleştirmenin yasallaşmasına büyük tepki
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Aileler LGBT dayatmasına geçit vermiyor. Belçika’da 12 yaşa zorunlu cinsel eğitim yasalaştı. Geçen hafta çocuklara zorunlu cinsel eğitim ve “akışkan, dalgalı, ikilik dışı” cinsiyet eğitimlerinin verilmesi yasalaştı. Yasa oylanırken aileler protesto eylemleri yaptı.

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BELÇİKA'DA LGBT DAYATMASINA KARŞI AİLELER AYAĞA KALKTI

Gösterimi yasalaşan videolar, İlişkisel, Duygusal ve Cinsel Yaşam Eğitimi EVRAS adı verilen 300 sayfadan oluşan programın içeriğinde yer alıyor. Bu program, Belçika’da on yıl önce isteğe bağlı olarak okullarda uygulanmaya başlandı. Ancak çok fazla talep görmemiş olmalı ki, Belçika geçen hafta EVRAS’ın içeriğindeki videoların okullarda gösterilmesini yasalaştırdı.

Velileri endişelendiren okullarda içeriklerin yer aldığı EVRAS adlı programın uygulanacak olması. EVRAS, 5 yaşından itibaren çocuklara cinsellik, erkek ve kadın dışı ‘cinsiyet’lerin anlatılmasını öngörüyor. 17 Eylül Pazar günü, Brüksel’de Müslüman ve Hristiyan toplum büyük bir eylemle yasaya karşı çıkmayı hedefliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# LGBT dayatması # Belçika
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