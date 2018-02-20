Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, NSU davası hakkında, "Aydınlatılmayan hiçbir yönünün kalmaması hepimizin haklı beklentisi." dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının Almanya'daki Türk toplumu için çok önemli bir dava olduğunu söyledi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam eden NSU davasının 412. duruşması için geldiği mahkeme binasında gazetecilere açıklama yapan Aydın, davanın herkes tarafından yakından takip edildiğine işaret ederek, ''Almanya'daki Türk toplumu için çok önemli bir dava'' dedi.



5 yıldan bu yana devam eden davanın sonunda herkesi tatmin edecek, adil bir kararın çıkmasını umduklarını, bunu beklediklerini belirten Aydın, adil bir kararın herkesin menfaatine olacağını vurguladı.



Bugüne kadar NSU davasıyla ilgili çok şey yazılıp çizildiğini hatırlatan Aydın, ''Mahkemede duruşmalarda mütalaalar sunuldu. Aydınlatılmayan hiçbir yönünün kalmaması hepimizin haklı beklentisi. Bu yönde Alman siyasilerin verdiği sözler, kurulan komisyonlar var. Tüm çalışmalarla davanın adil bir karar ile neticelenmesini istiyoruz, umuyoruz, bekliyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.



Ali Kemal Aydın mahkemenin basın sözcüsüyle bir saate yakın görüştüklerini de ifade ederek, ihtiyaten gelecek yılın ocak ayına kadar duruşma tarihlerinin belirlendiği erteleme olmazsa kararın mayıs sonu ya da haziran başına yetişebileceğini öğrendiklerini dile getirdi.



NSU davasında olayın açıklığa kavuşup kavuşmayacağının sorulması üzerine Ali Kemal Aydın, ''Mahkemenin vereceği son kararda göreceğiz. Bizim ve avukatların talebi bu. Mağdurların aile bireylerinin ve hatta sağduyulu Alman dostlarımızın haklı talepleri davanın tüm yönleriyle incelenmesi, bağlantılarının, arka planlarının ortaya konulması, aydınlatılması yönündedir.'' diye konuştu.



Eyaletlerde kurulan NSU araştırma komisyonları üyelerine tehdit mektuplarının gönderilmesini de değerlendiren Aydın şunları kaydetti:

"Aşırı sağ hepimizin bildiği gibi Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından yakından izlenen, tehdit olarak değerlendirilen bir örgütlenme ve hareket. Alman güvenlik birimlerinin bunu yakından takip ettiğini varsayıyoruz. Maalesef bu tür şeyler yaşanabiliyor. Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı raporlarında bunları görmek mümkün.''



412. duruşma iptal oldu

Öte yandan bugün yapılması öngörülen 412. duruşma savunma avukatlarından bir tanesinin rahatsızlanması nedeniyle iptal edildi.

Bu nedenle bugünkünün yanında çarşamba ve perşembe günkü duruşmalar da gelecek haftaya ertelendi.



Davanın geçmişi

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.



NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu. Davada toplam 5 kişi yargılanıyor.

Almanya’da, federal ve birçok eyalet meclisinde NSU araştırma komisyonları kurulmuştu.