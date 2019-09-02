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Berlin'de Türk kökenli askere saldırı

Berlin'de, Alman ordusunda görevli Türk kökenli bir askerin kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi.

Berlin'de Türk kökenli askere saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alman ordusunda görevli Türk kökenli bir askerin kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Türk kökenli onbaşı, Neukölln ilçesinin Saale Caddesin'de üniformasıyla yürüdüğü sırada kendisini takip ettiğinden şüphelendiği 2 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, askere "Bu üniformayı taşımaya hakkın yok." ifadelerini kullandı.

Bacağından yaralanan asker hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlar henüz yakalanamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk kökenli #berlin
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