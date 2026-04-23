Berlin sokaklarında gerilim: Rıza Pehlevi protesto edildi

İran’ın devrik lideri Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Berlin’de katıldığı basın toplantısının ardından bir protestocunun hedefi oldu. Üzerine kırmızı sıvı fırlatılan Pehlevi, korumaları tarafından bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

Simge Sarıyar
Berlin sokaklarında gerilim: Rıza Pehlevi protesto edildi
İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği basın toplantısı çıkışında protestolarla karşılaştı.

İran’daki monarşi döneminin mirasını sürdürmeye çalışan ve Batı başkentlerinde sık sık siyasi faaliyetlerde bulunan Pehlevi, Federal Basın Evi’nde (Bundespressekonferenz) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından binadan ayrılan Pehlevi, korumalarıyla birlikte aracına yöneldiği sırada bir protestocunun saldırısına uğradı.

Pehlevi’nin üzerine kırmızı bir sıvı fırlatan şahıs, güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Saldırı anında Pehlevi’nin korumaları güvenlik önlemlerini artırarak kendisini apar topar araca bindirdi. Pehlevi’nin bulunduğu araç bölgeden hızla uzaklaştı.

CAMDAN KALELERİ YIKILDI

Rıza Pehlevi’nin Berlin’deki bu anları, daha önce halkla temas kurmamak adına aldığı yoğun güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Pehlevi, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği bir konuşmada, güvenlik gerekçesini öne sürerek kalın bir cam bölmenin arkasından kitlelere hitap etmişti. Kendi halkının arasına karışmaktan, onlarla göz göze gelmekten ve doğrudan bir etkileşim kurmaktan kaçınan Pehlevi’nin bu "camdan kale" tercihi kamuoyunda yankı bulmuştu.

