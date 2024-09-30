Berlin'de Filistin destekçilerinin evlerine baskın

Bu aktivistler, Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirdikleri gösterilerde çeşitli suçlar işlemekle suçlanıyor. Baskınlar, 7 Ekim’den bu yana artan Filistin yanlısı protestolar nedeniyle gerçekleştirildi.

Berlin polisinin ve savcılık makamlarının açıklamasına göre, yaşları 18 ile 40 arasında değişen dört kişi, "Filistin destekli faaliyetler" kapsamında suç işlemekle itham ediliyor. Suçlamalar arasında kamu düzenini bozma, halkı kışkırtma ve anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma yer alıyor.