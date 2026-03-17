Berlin'den 'İran' itirafı: "Yönetim değişikliği gerçekçi değil"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Batı’nın "rejim değiştirme" planlarının iflasını kabul etti.

Toygu Ökçün
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Europe 2026" konferansında bölgedeki gelişmelere ve İran’ın geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Wadephul, İran'da bir yönetim değişimini "varsayımsal ve gerçek dışı" bir fikir olarak nitelendirdi.

"IRAK VE LİBYA'DAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Geçmişteki müdahale ve yönetim değişikliği girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Alman Bakan, "Irak’ta ve Libya’da yaşananlara bakarsanız, örnekler yeterince kötü ve bundan bir ders çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı. Wadephul, kontrollü bir değişim beklentisinin karşılığı olmadığını savundu.

Almanya’nın bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ermesini ve diplomatik güvenlik planlarının devreye girmesini istediğini belirten Wadephul, olası bir istikrarsızlığın bedeline dikkat çekti. Wadephul, "İran’daki kaos, rejim kadar kötüdür" diyerek, böyle bir senaryonun bölge istikrarını bozacağını ve Avrupa'yı hedef alacak yeni mülteci krizlerine yol açacağını vurguladı.

"BİZİM ÇIKARIMIZA DEĞİL"

Alman Bakan, İran'da yaşanacak bir kaosun ne Avrupa'nın ne bölgenin ne de İran halkının çıkarına olmadığını belirterek, diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Almanya Dışişleri Bakanlığı abd israil iran
