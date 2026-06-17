Berlin'den Tel Aviv'e Lübnan freni! "Çatışmayı körüklemeyi bırakın"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in güvenlik kaygılarını anladıklarını belirten Merz, Lübnan'ın istikrarının korunması gerektiğini vurguladı. Başbakan, çatışmaların sona erdirilmesi için taraflara aktif rol üstlenme çağrısı yaptı. Ayrıca bölgedeki gerilimin azaltılması adına temasların sürdüğünü ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, haydut İsrail'in, Lübnan'ın istikrarını sarsacak kadar ileri gitmemesi gerektiğini söyledi. Başbakan Merz, Alman ARD televizyon kanalına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail Başbakanı Soykırımcı Binyamin​​​​​​​ Netanyahu ve Katil İsrail hükümetinin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın gerçekleşmesini istemeyebileceği yönündeki endişelere ilişkin soruyu yanıtlayan Merz, bu konuda kaygı duymadığını belirtti.

G7'DEN ORTAK TEPKİ: "İSRAİL ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEYEN BİR AKTÖR HALİNE GELMEMELİ"

Lübnan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Merz, İsrail'in güvenlik kaygılarını anladıklarını söyleyerek Tel Aviv'in bölgeyi istikrarsızlaştıran hamlelerine karşı şu uyarıyı yaptı:

"Ancak bu durum komşu bir devletin (Lübnan) istikrarını sarsacak noktaya ulaşmamalıdır. Bu, tüm tarafların (G7 ülkeleri) ortak görüşüdür."

Çatışmanın sona erdirilmesinin önemine işaret eden Merz, İsrail'in yangına körükle giden politikalarına sınır çizerek değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"İsrail, çatışmayı körükleyen bir aktör haline gelmemeli, aksine çatışmanın sona erdirilmesinde aktif rol üstlenmelidir. Bunun için bir fırsat bulunmaktadır."

Merz, İsrail hükümetiyle yapılan temaslarda bölgedeki çatışmaların hafifletilmesi ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.