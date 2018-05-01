"Suriye ordusu terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde tek tek zafer ilan ettikçe Batı'nın saldırganlığı artıyor." Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Amerika ve İsrail saldırılarını bu sözlerle değerlendirdi... Amerika ise Suriye'den çekilmeyeceğini yineledi. Açıklamayı Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis yaptı

Terör örgütlerinin elindeki bölgeler tek tek kurtarılıyor. Batı ise karşı saldırılarla teröre desteğini sürdürüyor.



Suriye ordusu Amerika'nın kara gücü karşısında zafer kazandıkça Batı ülkelerini saldırganlını arttırıyor.



"ZAFERLERİMİZ BATIYI SALDIRGANLIĞA İTİYOR"

"Düşman ülkelerin doğrudan saldırganlığa yönelmeleri, Suriyelilerin terörü tamamen yenme arzusunu sadece güçlendirecektir"



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ile bir araya geldi. Esad, görüşme sonrası konuştu. Batı ülkelerinin son dönemde düzenlediği Suriye'ye yönelik saldırıların nedenini açıkladı, "Suriye'nin terör karşısındaki zaferi, bazı Batı ülkelerini saldırganlığa itti." dedi.



Saldırganlığın artmasının terörü yenme arzusunu güçlendireceğini belirten Suriye Cumhurbaşkanı, "Dünya haritasının bölgemiz özelinde yeniden çizildiği açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.



Esad'ın ardından söz alan Burucerdi de, Amerika ve müttefikleri ile onların vekillerinin Suriye'de yenilgiye uğratıldığını kaydetti. İranlı diplomat, üçlü çetenin saldırısını hatırlattı, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın başarısız olmasının Suriye'deki direnci artırdığını sözlerine ekledi.



Amerikan'dan da yeni bir Suriye açıklaması geldi. Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de barış sağlanmadan ülkedeki kuvvetlerini çekmeyeceğini açıkladı. Mattis, İran'ın bölgedeki rolünden rahatsızlığını ise "Tüm ülkeler, İran’ın orada yaptıkları konusunda kaygılı." sözleriyle anlattı.



Menbiç konusundaki soruları da yanıtlayan Jim Mattis, "Türkiye ile görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Amerikalı Bakan, Menbiç'te Türkiye ile fikir ayrılığı yaşandığını söyledi.



İsrail tarafından yapıldığı belirtilen Hama'daki saldırılara Amerika'nın yardım edip etmediğine ilişkin bir soruyu ise Mattis, "Dün geceki saldırılara herhangi bir dahlimiz yok" dedi.





ulusal.com.tr