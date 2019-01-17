Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.

Sablin, Esad'ın, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.



Beşar Esad'la yapılan görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte "Devlet Başkanı Esad, Suriye'nin yeniden inşasında önceliğin Rus şirketlerinde olacağını bir kez daha hatırlattı" diyen Sablin, Suriye Devlet Başkanı'nın, "Suriyeliler, terorizme karşı kesin zaferin ekonominin çalışmasıyla mümkün olduğunu anlıyorlar" dediğini aktardı ve "Amacımız, Rus ve Güney Osetya şirketlerini Suriye pazarına sokmaktır, bu hem Rusya hem de Suriye için önemlidir" ifadelerini kullandı.



Rus siyasetçilerden oluşan bir heyet, Pazartesi günü Suriye'ye bir iş ziyareti gerçekleştirmişti. Sputnik