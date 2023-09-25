Beşar Esad'ın Çin Temasları Sürüyor! Esad Çin'in Başkenti Pekin'e Geçti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Çin temasları devam ediyor. Hangcou kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cİnping ile görüşen Esad, Çin'in başkenti Pekin'e geçti. Esad'ın burada Çin Başbakanı Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Cao Lıci ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Beşar Esad'ın Çin Temasları Sürüyor! Esad Çin'in Başkenti Pekin'e Geçti

Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşar Esad, Hangcou kentindeki üç günlük ziyaretinin ardından üst düzey görüşmeler yapmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geçti. Beşar Esad'ın Pekin'de Çin Başbakanı Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Cao Lıci ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çin ile Suriye İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseldi

Beşar Esad, Hangcou kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. İki devlet bakanı Çin-Suriye stratejik ortaklığının kurulduğunu açıkladı. Beşar Esad ayrıca 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Beşar Esad Çin'e son ziyareti 2004 yılında gerçekleşmişti.

Şubat ayında Türkiye ve Suriye'yi vuran ve Çin'in yaklaşık 5 milyon ABD doları değerinde acil insani yardım teklif etmesine yol açan büyük depremin ardından Suriye, Çin ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik temaslar da güçlendi.

esad çin ziyareti görüşmeleri
Beşar Esad ile Şi Cinping Bir Araya Geldi

Çin-Suriye ilişkilerinde bir diğer önemli dönüm noktası da Suriye'nin 2022 yılında Kuşak ve Yol Girişimine katılması oldu. Bu hamle, Çin'in savaştan zarar görmüş ülkede gelecekte yeniden yapılanma çabalarında önemli bir rol oynaması için daha fazla fırsatın kapısını açıyor.

Batı'nın ağır yaptırımları ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Suriye'de
yıkılan ve yetersiz kalan altyapı nedeniyle ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor.

Çin ile Suriye'nin ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükselmesi, Suriye'nin yeniden inşası için çok önemli bir adım olarak görülüyor.

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