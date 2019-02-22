Suriye'den çekilme kararı alan ABD, Barış gücü adı altında bölgede 200 asker bırakacak. Açıklama Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'dan geldi



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.



Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders "Potansiyel güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kalındı" ifadesini kullandı.



Suriye'deki ABD askerleriyle ilgili de konuşan sözcü Sanders "Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik gurubun Suriye'de kalmaya devam edeceğiniği" söyledi.



ABD askerlerinin Suriye'nin neresinde ne kadar süre ile kalacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.



ABD Başkanı Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamada IŞİD'le mücadelenin neredeyse bittiğini, bu sebeple askerleri Suriye'den çekeceğini duyurmuştu.



Iraklı yetkililer ise geçen hafta ABD ile görüştüklerini, Suriye'deki ABD askerlerinin 1 Nisan'a kadar Irak üzerinden çekileceklerini söylemişlerdi.



ulusal.com.tr