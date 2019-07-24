Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ve S-400 meselesi masaya yatırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldı.



Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya 45 cumhuriyetçi senatör katıldı.



Beyaz Saray muhabirleri, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğünü bildirdi.



Toplantıda ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.



Washington Post, toplantıya katılan senatörlere dayandırdığı haberinde, Trump'ın sert yaptırımlar dayatmak yerine Türkiye ile süreci müzakere etme yanlısı gözüktüğünü, bu sebeple bazı senatörlerle arasında sert tartışmalar çıktığını yazdı.



Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.



Cumhuriyetçi senatörler ABD'nin Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamasını savunuyor ve bu konuda çeşitli yasa teklifleri hazırlıyor.



Görüşmenin Trump'ın cumhuriyetçileri yumuşatma adımı olarak yorumlanıyor.





ulusal.com.tr