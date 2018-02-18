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Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması!

PKK/PYD’nin Menbiç ve Afrin'deki varlığına ilişkin Türkiye’yi ikna edemeyen Amerika’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Ankara’nın Menbiç’teki taleplerine ilişkin “Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem” dedi. Mattis, IŞİD'den alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda ise Türkiye ile hemfikir olduklarını belirtti.

Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması!

PKK/PYD’ye karşı Afrin harekâtına devam eden Türkiye, Menbiç’e operasyon hedefine ilişkin de kararlılığını sürdürüyor.

Türk Ordusu’nun Afrin şehir merkezine ilerlemesini ve Menbiç’e operasyon yapmasını engellemek isteyen Washington yönetiminden, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamayı yapan isim ABD Savunma Bakanı Jim Mattis oldu. Avrupa seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Ankara’nın Menbiç talebine ilişkin soruya “Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız" yanıtını verdi.

Mattis Türkiye ile aynı görüşte oldukları konuları da sıraladı. Amerikalı bakan, Suriye'de IŞİD'den alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

”TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ”
Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve Türkiye ile kontrolü ele alan yereller ve diğer tüm kışkırtıcı, yoldan çeviren ve dikkati dağıtan konular veya her alan konusunda Türkiye ile çalışacağız. Tam hemfikir olduğumuz alanlar da çok."

Öte yandan Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı yalanına ilişkin Beyaz Saray’dan da bir açıklama geldi. Açıklamada “ABD bunu son derece olasılık dışı görüyor” ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Associated Press #amerika #türkiye #abd #Beyaz Saray
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