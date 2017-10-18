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Beyaz Saray'dan 'seyahat kısıtlaması' kararı açıklaması

Beyaz Saray, Trump'ın 8 ülkeyi hedef alan seyahat kısıtlaması kararının yürütmesini durduran Hawaii Federal Yargıcı Watson'ın adımını "tehlikeli derecede kusurlu" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan 'seyahat kısıtlaması' kararı açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 ülkeye seyahat kısıtlaması getiren kararının yürütmesini durduran Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson'ı eleştirirken, yargının "sonunda doğru kararı vereceğini" savundu.

Beyaz Saray'dan Trump'ın seyahat kısıtlamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yargıç Watson'ın yürütmeyi durdurma kararını "tehlikeli derecede kusurlu" olarak tanımlayan Beyaz Saray, ABD Adalet Bakanlığının hemen harekete geçerek gerekli başvuruları yapacağını bildirdi.

Açıklamada, Trump'ın kararının amacının Amerikan halkının güvenliğini korumak olduğu ve söz konusu ülkelerin vize süreçlerindeki gerekli güvenlik prosedürlerini tamamlamak için istenen bazı bilgileri temin edemediği belirtildi. Bu sebeple Trump'ın kararnamesinin yürürlüğe girebilmesi için her adımın atılacağı ve yargının en sonunda doğru kararı vereceği ifade edildi.
ABD yönetiminin 24 Eylül'de aldığı, İran, Somali, Yemen, Libya, Suriye, KDHC, Venezuela ve Çad vatandaşlarının yeni vize başvurularına katı güvenlik prosedürleri ve kısıtlamalar getiren kararı, Hawaii Federal Yargıcı Watson tarafından "milliyetlerine göre insanlara ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle dün durdurulmuştu.
Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Önceki listedeki Sudan yeni listede yer almazken, KDHC, Venezuela ve Çad listeye eklenmişti. Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı. Yargıya takılan karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

Çad listeden çıkabilir
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Çad yönetimiyle verimli görüşmeler yaptıklarını ve bunların sonucunda gerekli eksiklerin giderilmesini umduklarını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, tüm süreçlerin tamamlanması halinde Çad'ın seyahat kısıtlaması için öngörülen listeden çıkarılabileceğinin sinyali verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beyaz Saray
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