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Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Trump ve Erdoğan dün telefonda ticaret ve Suriye'yi de içeren konuları konuştu" denildi

Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Trump ve Erdoğan dün telefonda ticaret ve Suriye'yi de içeren konuları konuştu" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti muhatabıyla paylaştığı ifade edildi.

İki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Ayrıca rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı." denildi.

Etiketler; #son dakika #erdoğan #trump #abd #Beyaz Saray
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