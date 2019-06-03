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Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı istifa ediyor

ABD'de Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Hassett yakında görevinden ayrılıyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı istifa ediyor

Çok sayıda kabine üyesi ve üst düzey yöneticinin görevden ayrılma süreçlerini Twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett'in görevden ayrılacağını açıkladı.

Trump, Twitter paylaşımında, "Benim ve yönetim için büyük iş çıkaran Kevin Hassett, yakın zamanda görevinden ayrılıyor. ABD'ye döner dönmez yerine atanacak yetenekli ismi açıklayacağım. Kevin'e tüm yaptıkları için teşekkür ederim. O gerçek bir dost." ifadelerini kullandı. 

Trump'ın Çin ve Meksika ile giriştiği ticaret savaşının tam da ortasında bu istifanın gelmesi dikkat çekti ancak Amerikan medyasına konuşan Hassett, istifa planını Trump'a çok önceden ilettiğini ve son zamanlardaki herhangi bir durumla ilişkili olmadığını iddia etti.

Eylül 2017'de Ekonomi Danışmanları Konseyinin başına getirilen Hassett, Trump yönetimin yeni vergi yasasını hazırlayan kilit isim olarak biliniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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