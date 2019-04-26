Beyaz Saray’ın İran ile ticarette muafiyetleri kaldırma kararı sonrası Tahran yönetiminin atacağı adımlar merak konusu. Süreci yakından takip eden İranlı gazeteciler konuya ilişkin tüm gelişmeleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD, Tahran yönetimine karşı uyguladığı ekonomik baskıyı arttırmak için düğmeye bastı.



Amerika İran'dan petrol ihracatı muafiyetlerini uzatmama kararıyla İran’ın Petrol ihracatını sıfırlamak istiyor. İran ise petrol ihracatının sekteye uğraması durumunda Hürmüz boğazını kapatabileceğini yüksek sesle dillendirmeye devam ediyor.



Süreci yakından takip eden İranlı gazeteciler Beyaz Saray’ın kararını ve İran’ın olası adımlarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



İran Tasnim Haber Ajansı Siyasi Haberler Şefi Mehdi Meşkini, ABD’nin hedefine uzun ulaşmasının gerçekçi olmadığı görüşünde.



Meşkini'ye göre yaşananlar küresel bir ekonomik krize neden olabilir...



Peki, İran’da Askeri kanadın uzunca bir süredir dillendirdiği Hürmüz boğazını kapatırız tehtidi gerçekleşebilir mi? Meşkini, bu adımın en son gerçekleşecek seçenek olarak masada olduğunu söyledi.



ABD’nin, İran kararının küresel bir ekonomik kriz getireceği görüşünü savunan bir diğer isim de İranlı gazeteci Abbas Aslani. Aslani, ABD ile AB arasında Washington’un Nükleer anlaşma’dan ayrılmasının ardından oluşan derin görüş ayrılıklarına dikkat çekti. Abbas Aslani, Beyaz sarayın neden hedefine ulaşamayacağını özetledi...



Hürmüz konusu da Abbasi'nin gündemindeydi.

"İran bu konuda kararlı eğer İran Körfezi’nden bizim petrolümüz çıkmıyorsa hiçbir ülkenin ürettiği Petrol çıkamaz, diyor. Süreç bu aşamaya gelirse dünya sadece siyasi değil askeri sonuçları ile de yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sadece bölge için değil bütün dünyayı etkileyecek askeri, ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracak.” Elbette bu İran için masadaki son seçenek ama bunu uygulamakta tereddüt etmeyeceğini söylemek mümkün."





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