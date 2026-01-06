Beyaz Saray: İsrail ve Suriye arasında ABD gözetiminde iletişim mekanizması kuruldu

Beyaz Saray, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD’nin gözetiminde ortak bir iletişim mekanizması kurulduğunu açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beyaz Saray: İsrail ve Suriye arasında ABD gözetiminde iletişim mekanizması kuruldu
Yayınlanma:

Beyaz Saray, İsrail ile Suriye arasında gerilimin düşürülmesi ve ilişkilerin daha istikrarlı bir zemine oturtulması amacıyla ABD gözetiminde “ortak bir iletişim mekanizması” kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD, İsrail ve Suriye’nin ortak imza attığı mutabakata ilişkin detaylara yer verildi. Açıklamaya göre, İsrail ve Suriye’nin üst düzey yetkilileri, ABD’nin himayesinde Paris’te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair başlıkları ele aldı.

Görüşmelerin ardından İsrail ve Suriye, “her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini” yeniden teyit etti.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD’nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir.”

HEYETTE KİMLER YER ALDI?

Paris’teki görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitti.

İsrail’i görüşmelerde, Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Netanyahu’nun askeri danışmanı ve aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etti.

Suriye heyetinde ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame yer aldı.

ABD adına görüşmelere, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner katıldı.

Gelecek Partisi kurucularından İsa Mesih Şahin Ak Parti’ye geçiyorGelecek Partisi kurucularından İsa Mesih Şahin Ak Parti’ye geçiyorSiyaset
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattıMehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattıGündem
CHP’li Sertan Ocakçı ofisinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldıCHP’li Sertan Ocakçı ofisinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldıGündem
israil abd suriye ABD Suriye Beyaz Saray
Günün Manşetleri
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak
4 ismin daha testi pozitif çıktı
En düşük emekli aylığı masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu
İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum