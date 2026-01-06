Beyaz Saray: İsrail ve Suriye arasında ABD gözetiminde iletişim mekanizması kuruldu

Beyaz Saray, İsrail ile Suriye arasında gerilimin düşürülmesi ve ilişkilerin daha istikrarlı bir zemine oturtulması amacıyla ABD gözetiminde “ortak bir iletişim mekanizması” kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD, İsrail ve Suriye’nin ortak imza attığı mutabakata ilişkin detaylara yer verildi. Açıklamaya göre, İsrail ve Suriye’nin üst düzey yetkilileri, ABD’nin himayesinde Paris’te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair başlıkları ele aldı.

Görüşmelerin ardından İsrail ve Suriye, “her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini” yeniden teyit etti.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD’nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir.”

HEYETTE KİMLER YER ALDI?

Paris’teki görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitti.

İsrail’i görüşmelerde, Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Netanyahu’nun askeri danışmanı ve aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etti.

Suriye heyetinde ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame yer aldı.

ABD adına görüşmelere, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner katıldı.