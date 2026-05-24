Beyaz Saray önünde silahlı çatışma! ABD alarma geçti

Akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından açıklama yapan ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray çevresinde silah çeken şüpheli bir kişinin görevliler tarafından hedef alındığını, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gizli Servis tarafından yapılan resmi açıklamada, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla çevreye ateş etmeye başladığı bildirildi. Bunun üzerine hızlıca reaksiyon gösteren Gizli Servis görevlileri şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye ulaştırılan saldırganın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Olay esnasında çevrede bulunan bir vatandaşın da hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu aktarılırken, herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.

Çatışma Anı Canlı Yayınlara Yansıdı: Trump Binadaydı!

Silah sesleri, o esnada Beyaz Saray'ın bahçesinde canlı yayın yapmakta olan bazı muhabirlerin yayınlarına da anbean yansıdı. Seslerin yükselmesiyle birlikte bahçedeki basın mensuplarını hızlıca brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Söz konusu kritik dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'ın içinde olduğu bildirildi.

FBI Direktörü Kash Patel Olay Yerinde

Dünyanın gözünün çevrildiği olayın ardından FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Patel, gelişmelerin hemen ardından bizzat olay yerinde olduğunu ve süreci Gizli Servis ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.