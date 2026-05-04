Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli Servis alarma geçti, bir kişi vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında yankılanan silah sesleri üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Kısa süreli paniğin ardından ABD Gizli Servisi, bölgede polis memurunun da karıştığı olayda bir kişinin vurulduğunu duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli Servis alarma geçti, bir kişi vuruldu
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği noktada silah sesleri duyuldu. Meydana gelen olayın hemen ardından bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler kısa süreliğine alarma geçti.

MUHABİRLER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Silah seslerinin duyulduğu anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan muhabirler, ABD Gizli Servisi tarafından tedbir amacıyla hızla brifing odasına toplandı. Bir süre sonra bölgede herhangi bir tehdit bulunmadığı tespit edilerek uygulanan alarm durumu kaldırıldı.

BİR KİŞİ VURULDU

Olayın ardından ilk resmi açıklama ABD Gizli Servisi'nden geldi. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir bilgilendirme metni yayımlayan kurum, personelin bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında, yaşanan olayda kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğu ve vurulan şahsın sağlık durumunun henüz bilinmediği aktarıldı.

Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler günü hangi gün?Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler günü hangi gün?Gündem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!Spor
Beyaz Saray washington
Günün Manşetleri
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
Çok Okunanlar
İstanbul'da fuar mesaisi: 5 gün boyunca bu yollar kapalı! İstanbul'da fuar mesaisi: 5 gün boyunca bu yollar kapalı!
Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu! Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu!
Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu