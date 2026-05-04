Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli Servis alarma geçti, bir kişi vuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında yankılanan silah sesleri üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Kısa süreli paniğin ardından ABD Gizli Servisi, bölgede polis memurunun da karıştığı olayda bir kişinin vurulduğunu duyurdu.
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği noktada silah sesleri duyuldu. Meydana gelen olayın hemen ardından bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler kısa süreliğine alarma geçti.
MUHABİRLER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI
Silah seslerinin duyulduğu anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan muhabirler, ABD Gizli Servisi tarafından tedbir amacıyla hızla brifing odasına toplandı. Bir süre sonra bölgede herhangi bir tehdit bulunmadığı tespit edilerek uygulanan alarm durumu kaldırıldı.
BİR KİŞİ VURULDU
Olayın ardından ilk resmi açıklama ABD Gizli Servisi'nden geldi. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir bilgilendirme metni yayımlayan kurum, personelin bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini bildirdi.
Açıklamanın devamında, yaşanan olayda kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğu ve vurulan şahsın sağlık durumunun henüz bilinmediği aktarıldı.