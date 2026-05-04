Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli Servis alarma geçti, bir kişi vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği noktada silah sesleri duyuldu. Meydana gelen olayın hemen ardından bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler kısa süreliğine alarma geçti.

MUHABİRLER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Silah seslerinin duyulduğu anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan muhabirler, ABD Gizli Servisi tarafından tedbir amacıyla hızla brifing odasına toplandı. Bir süre sonra bölgede herhangi bir tehdit bulunmadığı tespit edilerek uygulanan alarm durumu kaldırıldı.

BİR KİŞİ VURULDU

Olayın ardından ilk resmi açıklama ABD Gizli Servisi'nden geldi. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir bilgilendirme metni yayımlayan kurum, personelin bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında, yaşanan olayda kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğu ve vurulan şahsın sağlık durumunun henüz bilinmediği aktarıldı.