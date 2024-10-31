Beyaz Saray'da 28 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığı hedef alındı

Washington, Doğu Akdeniz’deki Türkiye karşıtı faaliyetlerine hız verdi. ABD Başkanı Biden, silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesiminin liderini Beyaz Saray’da ağırladı. 28 yıl sonra ilk olma özelliğini taşıyan Biden ile Hristodulidis arasındaki görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı hedef alındı.

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Beyaz Saray'da 28 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığı hedef alındı
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Türkiye’ye karşı terör örgütlerini ve Yunanistan’ı açıktan destekleyen Washington, Kıbrıs Adası’ndaki faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, silah ambargosunu kaldırdığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. 28 yıl sonra bir ilk olma özelliğini taşıyan görüşmede Türkiye’nin Ada’daki varlığı hedef alındı.

Görüşme öncesi basına kısa açıklamalar yapan Biden, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı olduğuna dikkat çekti. O dönemi hatırladığını söyleyen Biden, “Amerikan Senatosu’ndaki ilk yılımdı. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi üzüntü veren bir gündü” ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, "gelecekte, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ihtimali konusunda halen optimist olduğunu" belirtti.

ABD ile Rum kesiminin Ukrayna konusunda birlikte hareket ettiğini söyleyen Biden, Hristodulidis'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Biden’dan sonra söz alan Rum lider Hristodulidis, Türkiye’nin Ada’daki varlığını “işgal” olarak niteledi. Hristodulidis, “Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve ABD’nin desteğine güveniyorum” diye konuştu.

Rum kesiminin jeopolitik açıdan büyük öneme sahip bir bölgede ABD’nin güvenilir bir ortağı olduğunu belirten Hristodulidis, iki taraf arasında stratejik diyalog süreci başladığını belirtti, "Savunma, güvenlik, enerji ve teknoloji transferlerini konusunda iş birliğimiz artarak devam edecek” dedi.

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