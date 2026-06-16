Beyaz Saray'da İran depremi: Trump mutabakata karşı çıkan üst düzey yetkilileri görevden mi alacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile varılması planlanan mutabakata karşı çıkan Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe gibi kritik isimleri görevden almayı planladığı öne sürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyaz Saray'da İran depremi: Trump mutabakata karşı çıkan üst düzey yetkilileri görevden mi alacak?
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Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda Tahran yönetimiyle mutabakat imzalanmasına yönelik nihai karar alındı. İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, bu diplomatik adım Washington yönetimi içinde ciddi bir fikir ayrılığını beraberinde getirdi.

KABİNEDE İSİM LİSTESİ HAZIRLIĞI

Başkan'ın bu net tavrı doğrultusunda mutabakata karşı duran bazı üst düzey isimlerin koltuğunun tehlikede olduğu belirtiliyor. Görevden alınması değerlendirilen yetkililer arasında CIA Direktörü John Ratcliffe ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi kilit figürler bulunuyor. Konuyla ilgili gazeteye konuşan ve Beyaz Saray'da İran mutabakatına ilişkin fikir ayrılıklarının yaşandığını doğrulayan üst düzey bir ABD'li yetkili süreci, "Tartışma karara bağlandı. Karşı çıkanlar kişisel bedel ödeyebilir." ifadeleriyle özetledi.

Yönetim içinde İran mutabakatına sıcak bakmayan ancak tasfiye listesinin dışında kalan tek ismin Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğu savunuluyor. Rubio'nun olası bir anlaşmaya yönelik eleştirilerini açıktan ve kamuoyu önünde dile getirmekten kaçınması, aynı zamanda halk nezdindeki yüksek popülaritesi, kendisini bu krizde "dokunulmaz" bir konuma taşıdı.

Yönetim içindeki bu tasfiye hazırlığının temelinde, İran'a yönelik uygulanacak politikanın yöntemi yatıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in başını çektiği diplomatik kanat, İran rejiminin kısa vadede devrilmesinin mümkün olmadığını değerlendiriyor. Bu ekip, Körfez ülkelerinin de beklentileri doğrultusunda Tahran ile diplomatik bir uzlaşıya varılmasını destekliyor. Buna karşılık, Savunma Bakanı Hegseth ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun öncülüğündeki diğer kanat ise diplomatik uzlaşı yerine mevcut sert yaptırımların devamından yana. Bu gruba göre uygulanan ağır ekonomik baskılar İran'ı halihazırda çöküşün eşiğine getirdi; bu baskının daha da artırılması durumunda Tahran yönetiminin devrilmesi kaçınılmaz olacak.

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