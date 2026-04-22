Beyaz Saray'da panik anları: Güvenlik alarmı verildi

Sürecin detaylarına bakıldığında, Gizli Servis’in henüz tanımlanamayan bir tehdit karşısında can havliyle hareket ettiği görüldü. Bahçede görev yapan basın mensupları ve diğer görevliler, hiçbir açıklama yapılmadan brifing odasına adeta hapsedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Gizli Servis ajanlarının Beyaz Saray bahçesinde yaşadığı kargaşa ve alınan telaşlı güvenlik önlemleri, "yenilmez" imajı çizmeye çalışan Amerikan güvenlik bürokrasisinin yaşadığı korkuyu net bir şekilde yansıttı.

AÇIKLAMA YOK, DERİN SESSİZLİK...

Kısa süreli paniğin ardından alarmın kaldırılmasına rağmen, Beyaz Saray yönetimi olayın perde arkasına dair derin bir sessizliğe gömüldü. Dünyaya demokrasi ve şeffaflık dersi vermeye kalkan Vaşington’un, kendi bahçesinde yaşanan ve tüm personeli paniğe sevk eden bu güvenlik açığına dair tek bir açıklama dahi yapamaması, emperyal merkezin içindeki yönetim zafiyetini kanıtlar nitelikteydi. Nedeni gizlenen bu alarm, Amerikan devlet mekanizmasının içinde bulunduğu kontrolsüz gerginliğin ve dış dünyaya karşı beslediği derin güvensizliğin somut bir tezahürü olarak kayıtlara geçti.