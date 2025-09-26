Beyaz Saray’da skandal değişiklik: Trump, Biden’ın portresini kaldırdı

Beyaz Saray’da “Başkanlık Şöhret Yolu” adıyla yeni bir portre galerisi açıldı. Ancak eski ABD Başkanı Joe Biden’ın portresi sergide yer almadı. Biden’ın portresi yerine otopen (otomatik kalem) imzasının bulunduğu bir görsel konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyaz Saray’da skandal değişiklik: Trump, Biden’ın portresini kaldırdı
Yayınlanma:

Beyaz Saray Oval Ofis’in yakınında, geçmiş ABD başkanlarının çerçeveli portrelerinin yer aldığı yeni bir galeri açıldı. “Başkanlık Şöhret Yolu” olarak adlandırılan bu yeni düzenleme, Beyaz Saray’ın dekoratif değişikliklerinin bir parçası olarak tanıtıldı.

Ancak sergiye dikkatle bakanlar, eski Başkan Joe Biden’ın portresinin ortada olmadığını fark etti. Biden’ın yerine, imzasının otopen (otomatik kalem) aracılığıyla atıldığı bir görsel yerleştirildi.

TRUMP’TAN ALAYCI İMA: “BIDEN OTOMATİK KALEM KULLANIYOR”

Euronews'e göre, Donald Trump uzun süredir Biden’ın başkanlığı döneminde aflar ve belgeler için imzalarını otopen ile attığını iddia ediyor. Trump bu suçlamaları sık sık dile getirirken, Biden “saçma ve yanlış” diyerek söz konusu iddiaları reddetmişti.

Trump ise Biden’ın başkanlığı sırasında neler olup bittiğini anlamadığı anlatısını pekiştirmek için bu asılsız komplo teorisini kullanmaya devam ediyor. Hatta Biden’ın otopen ile imzaladığı afların geçersiz sayılması gerektiğini bile öne sürdü.

Yeni galeride Biden’ın portresi yerine otopen imzası kullanılması, Trump’ın bu teorisini sembolleştirdiği bir girişim olarak değerlendirildi.

“ÇOCUKÇA VE SAYGISIZ” ELEŞTİRİLERİ

Trump’ın bu hamlesi, birçok çevrede “çocukça” ve “saygıdan yoksun” olarak nitelendirildi. Eleştirmenler, Trump’ın seleflerini küçümsemek için yaptığı bu tür adımların Beyaz Saray geleneğine zarar verdiğini belirtti.

Bu, Trump’ın siyasi rakiplerinin sembollerine yönelik ilk müdahalesi de değil. Haziran ayında Hillary Clinton’ın portresi Beyaz Saray’dan kaldırılmış, yerine Trump’ın kırmızı, beyaz ve mavi temalı bir resmi asılmıştı. Ağustos ayında ise Barack Obama, George W. Bush ve George H.W. Bush’un portreleri Beyaz Saray’ın girişindeki daha az belirgin bir bölüme taşınmıştı.

Yeni portre galerisi, Trump’ın Beyaz Saray arazisinde yaptığı daha büyük değişikliklerin bir parçası. Çimlerin mermer ve taş karolarla kaplanması, “Gül Bahçesi Kulübü” adını verdiği alanda akşam yemekleri için yeni bir veranda düzeni yapılması bu değişikliklerden sadece bazıları.

Ayrıca Beyaz Saray’a eklenen geniş bir balo salonunun inşaatı da sürüyor.

Seçil Erzan’dan bomba mektup: Arda Turan, Semih Kaya ve Selçuk İnan hakkında çarpıcı iddialarSeçil Erzan’dan bomba mektup: Arda Turan, Semih Kaya ve Selçuk İnan hakkında çarpıcı iddialarGündem
‘Soğuk Savaş’ soruşturmasında iddianame: Soydemir ve Akgündüz için istenen ceza belli oldu‘Soğuk Savaş’ soruşturmasında iddianame: Soydemir ve Akgündüz için istenen ceza belli olduGündem
donald trump Biden
Günün Manşetleri
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları