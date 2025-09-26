Beyaz Saray’da skandal değişiklik: Trump, Biden’ın portresini kaldırdı

Beyaz Saray Oval Ofis’in yakınında, geçmiş ABD başkanlarının çerçeveli portrelerinin yer aldığı yeni bir galeri açıldı. “Başkanlık Şöhret Yolu” olarak adlandırılan bu yeni düzenleme, Beyaz Saray’ın dekoratif değişikliklerinin bir parçası olarak tanıtıldı.

Ancak sergiye dikkatle bakanlar, eski Başkan Joe Biden’ın portresinin ortada olmadığını fark etti. Biden’ın yerine, imzasının otopen (otomatik kalem) aracılığıyla atıldığı bir görsel yerleştirildi.

TRUMP’TAN ALAYCI İMA: “BIDEN OTOMATİK KALEM KULLANIYOR”

Euronews'e göre, Donald Trump uzun süredir Biden’ın başkanlığı döneminde aflar ve belgeler için imzalarını otopen ile attığını iddia ediyor. Trump bu suçlamaları sık sık dile getirirken, Biden “saçma ve yanlış” diyerek söz konusu iddiaları reddetmişti.

Trump ise Biden’ın başkanlığı sırasında neler olup bittiğini anlamadığı anlatısını pekiştirmek için bu asılsız komplo teorisini kullanmaya devam ediyor. Hatta Biden’ın otopen ile imzaladığı afların geçersiz sayılması gerektiğini bile öne sürdü.

Yeni galeride Biden’ın portresi yerine otopen imzası kullanılması, Trump’ın bu teorisini sembolleştirdiği bir girişim olarak değerlendirildi.

“ÇOCUKÇA VE SAYGISIZ” ELEŞTİRİLERİ

Trump’ın bu hamlesi, birçok çevrede “çocukça” ve “saygıdan yoksun” olarak nitelendirildi. Eleştirmenler, Trump’ın seleflerini küçümsemek için yaptığı bu tür adımların Beyaz Saray geleneğine zarar verdiğini belirtti.

Bu, Trump’ın siyasi rakiplerinin sembollerine yönelik ilk müdahalesi de değil. Haziran ayında Hillary Clinton’ın portresi Beyaz Saray’dan kaldırılmış, yerine Trump’ın kırmızı, beyaz ve mavi temalı bir resmi asılmıştı. Ağustos ayında ise Barack Obama, George W. Bush ve George H.W. Bush’un portreleri Beyaz Saray’ın girişindeki daha az belirgin bir bölüme taşınmıştı.

Yeni portre galerisi, Trump’ın Beyaz Saray arazisinde yaptığı daha büyük değişikliklerin bir parçası. Çimlerin mermer ve taş karolarla kaplanması, “Gül Bahçesi Kulübü” adını verdiği alanda akşam yemekleri için yeni bir veranda düzeni yapılması bu değişikliklerden sadece bazıları.

Ayrıca Beyaz Saray’a eklenen geniş bir balo salonunun inşaatı da sürüyor.