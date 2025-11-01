Beyaz Saray'da tarihi zirve! Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Trump'la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ankara Büyükelçisi olan Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 10 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme yapmasının planlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) "Manama Dialogue 2025" forumuna iştirak etmek amacıyla bulunduğu Bahreyn'de, ABD-Suriye arasındaki ilişkilere dair yeni bir açıklamada bulundu. Barrack, başkent Manama'daki ziyareti çerçevesinde gerçekleştirdiği yan görüşmelerde, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın, ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin ve Trump ile görüşmesinin planlandığını duyurdu.

GÜNDEM: DEAŞ'E KARŞI ULUSLARARASI KOALİSYON

Barrack, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin hedefine ilişkin olarak, "Umuyoruz ki Suriye ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılacak" dedi.

Özel Temsilci Barrack, ABD hükümetinin 2014 yılından bu yana Suriye'nin söz konusu koalisyona katılmasını hedeflediğini aktararak, "Herkesi bu ittifakta bir ortak haline getirmeye çalışıyoruz. Bu onlar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın hükümeti, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 tarihinde ülkedeki iç savaşta mağlubiyete uğratılmasının ve Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından, ülkede yeniden istikrarı sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Eş-Şara, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla çeşitli ülkelere resmi ziyaretler düzenlerken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bu yılın Eylül ayında ABD'ye gelmişti.

EN SON RESMİ ZİYARET 1999'DA

Üst düzey bir Suriyeli yetkili tarafından Beyaz Saray'a düzenlenen son resmi ziyaretin, 1999 senesinde dönemin Suriye Dışişleri Bakanı Faruk eş-Şara tarafından, İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirildiği biliniyordu.