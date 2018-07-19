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Beyaz Saray’dan Donald Trump'ın sözlerine düzeltme

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın ABD'yi hedef almaya devam edip etmediğine ilişkin sorunun ardından "Hayır" sözcüğünü kullanmasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Beyaz Saray’dan Donald Trump'ın sözlerine düzeltme

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kabine toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirtti.

Sözcü, Başkan Trump'ın Rusya'nın ABD'yi hedef almaya devam edip etmediğine yönelik sorunun ardından "Hayır" ifadelerini kullanmasının soruya cevap olmadığını, fakat soruya cevap vermek istemediği için "Hayır" dediğini iddia etti.

Trump'ın soruya cevap vermek istemediğini kaydeden Sözcü Sanders, "Trump'ın niyeti yanlış anlaşıldı." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Bu toplantıda, Rusya'nın ABD seçimlerine mücadele ettiğini düşünmediğini dile getiren Trump, tepkilerin ardından kameralar karşısına geçerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki?" ifadesini kullanmasına rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki?" ifadesini dile getirmek olduğunu belirtmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beyaz Saray #donald trump
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