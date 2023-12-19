Beyaz Saray'dan Kiev'e Bir Darbe Daha

Ukrayna, mühimmat sıkıntısıyla Rusya karşısında bazı askeri operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Beyaz Saray, Ukrayna için son yardımı yılbaşından önce yapılacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan Kiev'e Bir Darbe Daha

Ukrayna, yardımın azalması sonucu Rusya'ya karşı bazı askeri operasyonları durdurduğunu açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ön cephe hattındaki askeri birliklerin mühimmat sıkıntısı çektiklerini duyurdu.

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, yılbaşından önce Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıklayacaklarını belirtti. Kirby, "Bu yapıldığında, Ukrayna'ya yardım için artık fonumuz kalmayacak" ifadesini kullandı. Bu paketin Ukrayna'ya son yardım paketi olacağını kaydetti.

Kiev'in başarısız askeri harekatı, beklenen maddi ve askeri yardımların gelmemesi Ukrayna'da iktidar mücadelesini beraberinde getiri. Kamuoyu araştırmalarına göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e olan güven azalırken Genelkurmay Başkanı yükselişte.

Kiev'deki Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün anket sonuçlarına göre Zelenskiy'e duyulan güven geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir düşüşle %62'ye geriledi. Bu ankete göre Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujnıy halkın %88'i destek verdi.

Bu arada Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanlığı genişletilmiş üst düzey yetkililer toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının 15 yıl sonra da karşı olacaklarını ve Ukrayna ile ilgili hedeflerden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

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