Beyaz Saray'dan mesaj: “İran, İsrail'e karşılık vermemeli”

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ve İran arasındaki gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e karşılık vermediğini vurguladı ve eğer böyle bir karşılık olursa ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beyaz Saray'dan mesaj: “İran, İsrail'e karşılık vermemeli”
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Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'in savunmasını engellemelerini söyledi.

Jean-Pierre, ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarıyla ilgili bir çözümün genişletilmesine dikkat çekti ve ABD'nin bu yönde çaba sarf ettiğini ifade etti.

Lübnan'daki Durum:

İsrail, Hizbullah ile çatışmaları sürüyor ve Lübnan'ın güneye yönelik hava saldırıları düzenliyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, çoğunlukla kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 792 kişi hayatını kaybetti ve 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail bombardımanı, binlerce Lübnanlıyı evlerini terk etmeye zorladı ve göç saldırıları sürüyor. 518 binden fazla kişi Suriye'ye göç etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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