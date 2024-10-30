Beyaz Saray'dan mesaj: “İran, İsrail'e karşılık vermemeli”

Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'in savunmasını engellemelerini söyledi.

Jean-Pierre, ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarıyla ilgili bir çözümün genişletilmesine dikkat çekti ve ABD'nin bu yönde çaba sarf ettiğini ifade etti.

Lübnan'daki Durum:

İsrail, Hizbullah ile çatışmaları sürüyor ve Lübnan'ın güneye yönelik hava saldırıları düzenliyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, çoğunlukla kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 792 kişi hayatını kaybetti ve 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail bombardımanı, binlerce Lübnanlıyı evlerini terk etmeye zorladı ve göç saldırıları sürüyor. 518 binden fazla kişi Suriye'ye göç etti.