Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almasının onun F-35 programında kalmasını imkansız kıldığını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin S-400 hava savunma savunma sistemi satın alma kararının Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini imkansız kıldığı belirtildi.



Açıklamada “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır. F-35’ler, bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rusya’nın istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz” denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim Türkiye’yi Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek için pek çok teklif sunmuştur.

Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400’lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.

Bunun Türkiye’nin ittifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hâlâ Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.”



Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin S-400 almasına yönelik karşılıklarını duyuracağı ve geçen cuma gününden beri ertelenen basın toplantısının TSİ 22.00'de yapılacağı duyuruldu.