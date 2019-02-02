ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahale dâhil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Beyaz Saray yetkilileri ise peş peşe yaptıkları açıklamalarla Venezuela'ya müdahale sinyali verdi. ABD, ekonomik ve siyasi baskılarının ardından şimdi de Venezuela'ya "İnsani yardım" bahanesiyle müdahale etmenin yollarını arıyor

ABD'nin ekonomik ve siyasi bütün yaptırımlarına direnen Venezuela halkı ve lideri Maduro Amerikan'ın askeri tehditi altında.



Beyaz Saray'da gazetecilerin bir araya gelen Trump'a, "Venezuela'ya askeri müdahale olası mı?" sorusu yöneltildi.



Trump, Venezuela'ya karşı yapılacak bir askeri operasyonun her zaman bir seçenek olarak masada bulunduğunu söyledi.



Askeri müdahale ile ilgili en sert açıklama ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten geldi.



Pence, Miami'de Venezuela'dan Amerika'ya kaçanlarla buluştu. Maduro ''rejimine'' karşı harekete geçilmesinin vaktinin geldiğini belirten Pence, diyalog zamanının bittiğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı "Maduro rejimine son verme zamanı geldi" dedi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da olası bir askeri müdahaleye zemin hazırlayacak olan "insani yardım" bahanesini kamuoyuyla paylaştı.



Bolton, sosyal medya hesabından Venezuela'ya insani yardımda bulunacaklarını yazdı.



"ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve (bu ülkeye) nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir."



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bolton'ın "insani yardım" açıklamasına destek verdi.



Pompeo, Guaido'nun "insani yardımla" ilgili paylaşımını alıntılayarak, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan bölgeden Kolombiya ordusuyla birlikte bazı Amerikalı askeri birliklerin Venezuela sınırına doğru kaydığı haberleri geliyor.



Ayrıca Brezilya'daki İsrail Ordu Kuvvetleri'nin içinde de Venezuela'ya olası bir harekâtta görev alacak operasyonel timlerin de bulunduğu iddia ediliyor. Geçen hafta Brezilya'daki maden atık barajının çökmesinin ardından İsrail, Brezilya'ya kurtarma operasyonu için İsral askerlerini göndermişti.



ulusal.com.tr

