Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Çakıl'ın, Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın içeriğine açıklık getirilmesi için bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığından 1 Eylül'de yapılan açıklamanın, Türkiye-Lübnan devletleri ve halkları arasındaki samimi ve tarihi ilişkiler ile diplomatik usullere uymayan bir dil içerdiği iddia edilen açıklamada, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri koruma ve bunlara zarar verecek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi yönünde Türk tarafının hatayı açık bir ifadeyle düzeltmesinin talep edildiği ifade edildi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı Devleti'ne yönelik açıklamasına Türkiye'nin verdiği tepki üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı



Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Çakıl'ın, Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın içeriğine açıklık getirilmesi için bakanlığa çağrıldığı belirtildi.



Türkiye Dışişleri Bakanlığından 1 Eylül'de yapılan açıklamanın, Türkiye-Lübnan devletleri ve halkları arasındaki samimi ve tarihi ilişkiler ile diplomatik usullere uymayan bir dil içerdiği iddia edilen açıklamada, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri koruma ve bunlara zarar verecek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi yönünde Türk tarafının hatayı açık bir ifadeyle düzeltmesinin talep edildiği ifade edildi.



Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklaması



Türkiye, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerini şiddetle kınayarak reddetmişti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasına sahip olmaktan gurur duyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 'devlet terörü' yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi, Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem, farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge, bir daha barış yüzü görmemiştir. Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır.



Cumhurbaşkanı Avn'ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır."



Lübnan Cumurbaşkanı Avn ne demişti?



Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla cumartesi akşamı yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasına yer vermişti.



Avn, "Osmanlıların özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün, kıtlık ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini" öne sürmüştü.



Cumhurbaşkanı Avn, söz konusu gelişmelerin ardından 1920'de büyük Lübnan'a ve sonrasında bağımsızlığa kavuştuklarını iddia etmişti.