Beyrut'a şiddetli saldırı: 'Hedef Haşim Seyfettin'

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a havadan saldırı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın liderlerinden Haşim Seyfettin'in hedef alındığı belirtiliyor. Seyfettin'in Hizbullah Genel Sekreteri olması bekleniyordu.

Bombalamanın şiddetinden dolayı ambulansların ve kurtarma ekiplerinin bölgeye giremediği öğrenildi.

GÜN İÇİNDE 15 AYRI NOKTAYA SALDIRDILAR

İsrail ordusu, 3 Ekim'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA: İSRAİL'İN KARA HAREKATI FİYASKO

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.

İsrail ordusu ise kara saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin ülkenin kuzeyini ziyaret ettiği belirtildi.

Halevi'nin, ziyareti kapsamında Lübnan'ın güneyinde karadan işgale katılan İsrail ordusundan tugayların komutanlarıyla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Ziyaretin ardından görüntülü açıklama yapan Halevi, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinin yanı sıra Beyrut ve Bekaa Vadisi'nde "ağır darbe vurduklarını ve buna devam edeceklerini" ileri sürdü.

Açıklamasında Halevi, "Hizbullah'ın gelecekte bu yerlerde (Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bölgeler) konumlanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.