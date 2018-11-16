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"Bibi evine dön, sana ihtiyacımız yok"

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan bir grup gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Göstericiler Gazze çevresinde güvenliğin sağlanamamasından ve Filistinli gruplara karşı ilan edilen ateşkesi protesto etti.

"Bibi evine dön, sana ihtiyacımız yok"

Yaklaşık 400 protestocu, İsrail'in başkenti Tel Aviv merkezindeki ana yollardan birini trafiğe kapattı.

Protestocular, İsrail’in güneyinde Gazze’ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşimlerinde güvenliğin sağlanamadığından şikayetçi. Netanyahu hükümetinin yetersiz kaldığını ifade eden göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Bölgedeki güvenliğin her geçen gün kötüye gittiğini belirten göstericiler Netanyahu'yu kastederek, “Bibi evine dön sana ihtiyacımız yok”, “Bibi istifa, güney yanıyor” sloganları attılar.

Göstericiler Filistinli gruplar ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi de eleştirdi.

Ateşkese karşı çıkan Savunma Bakanı Avigdor Liberman çarşamba günü görevinden istifa etmişti.

Netanyahu ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Acil durumlarda düşmandan saklanması gereken kararlar alındığında, her zaman kamuoyuyla paylaşılamaz." diyerek ateşkesi savunmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #filistin #israil #Tel Aviv #Binyamin Netanyahu #gazze
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