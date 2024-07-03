Biden adaylıktan çekiliyor mu? Beyaz Saray cevapladı

Beyaz Saray, Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğine dair iddiaları net bir dille reddetti. Ülke genelinde tartışmalara yol açan canlı yayın tartışmasının ardından, Başkan Biden'ın yarıştan "kesinlikle" çekilmeyeceği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu yüzden sesinin kısık olduğunu ve yoğun seyahatlerinin jet-lag etkisi yarattığını söyledi. Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine dair soruya "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Muhabirlerin, Biden'in canlı yayın tartışmasından neredeyse iki hafta önce İtalya'dan döndüğünü, neden hala jet-lag olduğunu sorması üzerine Jean-Pierre, Biden'ın yoğun bir temposu olduğunu yineledi ve yaş fark etmeksizin seyahat ve yoğunluğun insanlar üzerinde etkisi olabileceğini belirtti. Jean-Pierre, bunların bir "bahane" olmadığını vurgulayarak, "Biz çok iyi bir münazara gerçekleşmediğinin farkındayız. Bunu açıklamak istedik." dedi.

CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelmişti.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşıyla ilgili kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Parti üyelerinden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin hala kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.