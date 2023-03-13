Biden'dan batan banka açıklaması: "Kapitalizm böyle bir şey"
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde peş peşe batan bankalara ilişkin yaptığı açıklamada yatırımcıların korunmayacağını ve paralarını kaybettiklerini ifade ederken kapitalizmin böyle bir şey olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası'nın art arda iflas etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Biden, batan bankaların yatırımcılarının korunmayacağını ve paralarını kaybettiklerini söylerken kapitalizmin böyle bir şey olduğuna vurgu yaptı.
Biden, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- Son 2 yıl içinde güçlü ekonomik ilerleme kat ettik. Hiçbir başkanın 4 yıllık döneminde yapmadığı gibi 12 milyondan fazla yeni iş imkanı sunduk. Ayrıca, işsizlik 14 aydır yüzde 4'ün altında bulunuyor. Yeni rekor rakamlar görüyoruz. Son 2 yıldır 10 milyondan fazla kişi yeni iş girişiminde bulundu. Şu an bu programın devamını sağlayamaya çalışıyoruz. ABD halkı için hep birlikte, bankacılık sistemini, mevduat sahiplerini, ekonomik büyümeyi korumalıyız