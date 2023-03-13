Biden'dan batan banka açıklaması: "Kapitalizm böyle bir şey"

ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası'nın art arda iflas etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Biden, batan bankaların yatırımcılarının korunmayacağını ve paralarını kaybettiklerini söylerken kapitalizmin böyle bir şey olduğuna vurgu yaptı.

Biden, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: