Bilanço ağırlaşıyor: Kolombiya'da can kaybı 312'ye çıktı

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. 4 bin 611 kişi yaralanırken 290 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bilanço ağırlaşıyor: Kolombiya'da can kaybı 312'ye çıktı - Resim: 1

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı arttı.

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Bilanço ağırlaşıyor: Kolombiya'da can kaybı 312'ye çıktı - Resim: 2

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 312'ye yükseldiği, 4 bin 611 kişinin yaralandığı ve 290 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Bilanço ağırlaşıyor: Kolombiya'da can kaybı 312'ye çıktı - Resim: 3

277 BİNA YIKILDI

Depremin 470 yerleşim yerini etkilediğini aktaran birim, 277 binanın yıkıldığını, yaklaşık 30 bin evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve 134 binden fazla evin hasar gördüğünü belirtti.

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Bilanço ağırlaşıyor: Kolombiya'da can kaybı 312'ye çıktı - Resim: 4

Kurum, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için enkazlarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak şu ana kadar 358 kişinin enkazlardan sağ çıkarıldığını bildirdi.

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Bilanço ağırlaşıyor: Kolombiya'da can kaybı 312'ye çıktı - Resim: 5

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise ülkeye 220 tondan fazla insani yardım ulaştığını ve 144 uluslararası uzmanın acil müdahale çalışmalarına katıldığını açıkladı.

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Kolombiya deprem