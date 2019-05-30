Dünyanın ekonomi, siyaset ve medya alanında önde gelen isimlerinin katıldığı Bilderberg Toplantıları İsviçre'nin Montrö kentinde perşembe günü başladı. Kamuya kapalı yapılan toplantılarda bu yılki gündemi Çin, Rusya, Brexit, yapay zekâ etiği ve siber tehditler olacak.

Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Bilderberg Toplantıları'nın bu yılki adresi İsviçre'nin Montrö kenti.



Bu yılki toplantılarda tartışılacak konular Avrupa'nın geleceği, iklim değişikliği, Çin, Rusya, yapay zeka etiği, siber tehditler olarak belinlendi.



1954 yılından bu yana kamuya kapalı düzenlenen Bilderberg Toplantıları'na bu yıl Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 23 ülkeden 130 isim davet edildi.



Bilderberg Toplantıları, Batılı ülkelerin ve dünya elitlerinin gizli çıkarları doğrultusunda düzenlendiğinden eleştirilerin hedefinde yer alıyor.



İsviçre basını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yayımlanan davetli listesinde olmamasına rağmen toplantılarda hazır bulunacağını iddia etti.



Pompeo'nun İsviçre Ekonomi Bakanı ile masaya oturarak İran'daki durumu tartışacağı düşünülüyor. Ancak İsviçre Ekonomi Bakanlığı, Pompeo ile toplantı iddialarını yalanlıyor.



Dünya gündemindeki çeşitli konular üzerinde tartışıldığı toplantılar, 2 Haziran'da sona erecek.





ulusal.com.tr