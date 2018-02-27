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Bill Cosby'nin kızı Ensa hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Bill Cosby'nin kızı Ensa böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Bill Cosby'nin kızı Ensa hayatını kaybetti

Bill Cosby'nin gözlerden uzak bir hayat süren kızı Ensa'nın 44 yaşında böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Billy Cosby'nin hayatını kaybeden kızı Ensa, babasının cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili hep babasını destekleyici demeçleriyle tanınıyordu.

'Ailemiz zor günler geçiriyor' 

Ensa geçen yıl yaptığı açıklamada, "Babama yönelik suçlamalar yüzünden ailemiz zor günler geçiriyor. Bu ailemize uygulanan bu çifte standart karşısında dik durmalıyız." demişti. Ensa Bill Cosby'nin ölen ilk kızı değil. 1997 yılında da Ennis Cosby 18 yaşındaki bir hırsız tarafından öldürülmüştü.  Ensa, The Cosby Show adlı dizinin altıncı sezonunda da bir bölüm babasıyla birlikte oynamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bill cosby #Ensa
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