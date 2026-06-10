Bill Gates ABD Kongresi'ne çağrıldı! Epstein soruşturması kapsamında ifade verecek

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi, Bill Gates'i, intihar eden suçlu milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişte kurduğu yakın ilişkiler ve ortak bağlantılar hakkında sorgulamak üzere Kongre'ye resmi olarak çağırdı. Karar, Washington ve küresel finans çevrelerinde adeta bomba etkisi yarattı.

KOMİTE BAŞKANI JAMES COMER TALEP ETTİ: OTURUM KAPALI YAPILACAK

Kongre kaynaklarından edinilen son dakika adli bilgilere göre, süreç Komite Başkanı James Comer'ın resmi talebi ve yasal girişimi üzerine başlatıldı. Bill Gates, Temsilciler Meclisi'ndeki uzman senatör ve temsilcilerin karşısına çıkarak Epstein ile yaptığı gizli görüşmeler ile kamuoyuna sızan belgelerde yer alan irtibatlarına dair yöneltilecek soruları yanıtlayacak. Güvenlik, uluslararası imaj riski ve bilgi gizliliği esasları göz önünde bulundurularak, Gates’in dinleneceği bu kritik oturumun tamamen basına kapalı olarak gerçekleştirileceği ilan edildi.

ADALET BAKANLIĞI BELGELERİNDE 2011-2014 TEMASLARI DEŞİFRE OLDU

ABD Adalet Bakanlığı siber veri tabanı ve adli arşivleri tarafından aşamalar halinde yayımlanan resmi Epstein belgelerinde, Bill Gates'in adının geçtiği çok sayıda detay ortaya çıkmıştı. Hazırlanan adli dosyalarda; Gates ile Epstein arasında özellikle 2011-2014 yılları arasında yoğunlaşan yüz yüze toplantı kayıtları, şifreli e-posta yazışmaları ve çeşitli mekanlarda çekilmiş fotoğraflar delil olarak yer alıyor. Kongre komitesi, bu somut verilerden yola çıkarak kurulan temasların lojistik ve finansal arka planını mercek altına alacak.

GATES SAVUNMUŞTU: "EPSTEIN İLE İLİŞKİ KURMAK BÜYÜK BİR HATAYDI"

Hakkındaki iddialar ve Kongre soruşturması karşısında daha önce savunma niteliğinde açıklamalar yapan Bill Gates ise yasa dışı faaliyet iddialarını kesin dille reddetmişti. Epstein ile gerçekleştirdiği görüşmelerin tamamen küresel hayırseverlik faaliyetleri, sağlık fonları ve uluslararası bağış projeleri ekseninde geliştiğini iddia eden Gates, herhangi bir suç organizasyonuna dahil olmadığını savunmuştu. Buna rağmen Bill Gates, geçmiş mülakatlarında Epstein gibi bir isimle aynı kareye girmesini ve ilişki kurmasını "büyük bir hata" olarak nitelendirerek pişmanlığını dile getirmişti.

EPSTEIN'İN GÜÇLÜ NÜFUZ AĞI TAMAMEN ÇÖKERTİLİYOR

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi, yürüttüğü bu makro soruşturmayla Jeffrey Epstein'in küresel düzeyde kurduğu şantaj, nüfuz ve suç ağının derinliklerini, bu ağın hangi güçlü siyasetçiler, kraliyet üyeleri ve iş insanları tarafından finanse edildiğini ya da korunduğunu tamamen açığa çıkarmayı hedefliyor. Daha önce de çok sayıda senatör, küresel CEO ve Epstein'in eski malikane çalışanları komite tarafından adli takibata alınmıştı. Bill Gates’in vereceği kapalı oturum ifadesinin, davanın geleceğini şekillendirecek en kritik kırılma noktalarından biri olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Global